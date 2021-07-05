Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Esther, Jan, Marlene versus Gregor, Sonja, Wanja

SAT.1Folge vom 05.07.2021
Esther, Jan, Marlene versus Gregor, Sonja, Wanja

Esther, Jan, Marlene versus Gregor, Sonja, WanjaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 05.07.2021: Esther, Jan, Marlene versus Gregor, Sonja, Wanja

43 Min.Folge vom 05.07.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Esther Schweins, Marlene Lufen, Gregor Meyle und Wanja Mues) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen