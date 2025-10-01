Bull
Folge 20: Alles oder Nichts
42 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
Ist es Mord, wenn sich die jahrelang schwerstens misshandelte Frau gegen ihren Mann wehrt und ihn erschießt? Bull will hier keine Kompromisse machen: Entweder wird Kate Martin freigesprochen oder sie wird wegen Mordes verurteilt und ins Gefängnis gehen - es geht um alles oder nichts ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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