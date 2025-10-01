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Anstiftung

Staffel 3Folge 16vom 01.10.2025
Anstiftung

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Folge 16: Anstiftung

41 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6

Chunk muss sich erstmals alleine als Strafverteidiger beweisen: Der Heranwachsende Darius arbeitet bei seinem Großvater als Barbier und Friseur. Nach Feierabend verkauft er gefälschte Markenwaren, bis ihm das FBI auf die Schliche kommt. Doch die Sicherheitsbehörde verfolgt ihren eigenen hinterhältigen Plan und Chunk muss sich bei seinem ersten Fall direkt mit dem FBI anlegen ...

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