BULLETPROOF - DIE CHALLENGE
Folge 3: Mit Köpfchen ans Ziel!
28 Min.Ab 6
Auch unter körperlicher Belastung müssen die Teams geistig hellwach sein. Dieses Mal werden nicht nur die Muskeln auf die Probe gestellt, sondern auch das Köpfchen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BULLETPROOF - DIE CHALLENGE
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio71