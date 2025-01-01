Zum Inhalt springenBarrierefrei
BULLETPROOF - DIE CHALLENGE

JoynStaffel 1Folge 6
Folge 6: Jetzt zählt jede Sekunde

36 Min.Ab 12

In Folge 6 überschlagen sich die Ereignisse. Das Adrenalin steigt, als die Teilnehmer erfahren, dass sie nicht nur von einer Brücke springen, sondern sich auch einer Feuerprobe stellen müssen. Als es zu einem unglücklichen Zwischenfall kommt, muss ein Teilnehmer die Sendung verlassen. Wie kam es dazu?

