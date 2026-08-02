Air Defender 23 - Kampfbereit über EuropaJetzt kostenlos streamen
BUNDESWEHR
Folge vom 02.08.2026: Air Defender 23 - Kampfbereit über Europa
51 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
In ihrem bisher größten Luftmanöver „Air Defender 23“ übten Streitkräfte aus insgesamt 25 Nationen, darunter NATO-Mitgliedsstaaten und weitere Länder im europäischen Luftraum, ihre Reaktionsfähigkeit. Mit tausenden Soldaten und hunderten Flugzeugen aller Art senden sie ein klares Signal: Wir sind bereit. In Manövern wird die Handlungsfähigkeit der Luftwaffen getestet. Jeder Einsatz ist bis ins kleinste Detail geplant und wird so realitätsnah wie möglich ausgeführt. Eine herausfordernde Aufgabe.
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Genre:Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt