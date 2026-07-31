Test Extrem – Die Spezialprüfer der BundeswehrJetzt kostenlos streamen
BUNDESWEHR
Folge vom 31.07.2026: Test Extrem – Die Spezialprüfer der Bundeswehr
51 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Jedes Jahr beschafft die Bundeswehr für zig Milliarden Euro neue Ausrüstung. Doch bevor sie es zur Truppe schafft, muss sie beweisen, dass sie schlagkräftig und sicher ist. Verantwortlich dafür ist das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr - kurz BAAINBw. WELT TV ist dabei, wie Laser gegen Drohnen eingesetzt werden, per Beschuss die Stabilität von Panzerglas geprüft und mit virtueller Realität Häuserkampf geübt wird.
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Genre:Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt