PULS 4Staffel 1Folge 2vom 20.01.2020
In dieser rasanten Studio-Show fordern einander ehrgeizige Prominente in der allseits beliebten Disziplin „Wirtshausspiele“ zum Duell. Von XXL- Wutzeln und Fingerhakeln über Kellnerparcour und Nageln, bis zu Bundesländer- Raten und Stadt- Land- Wurst ist alles dabei. Mit Kraft, Wissen, Schnelligkeit, Geschicklichkeit oder mentaler Stärke können sie sich zum Wirtshauskönig krönen. Den Auftakt macht das Duell ARMIN ASSINGER gegen LEO HILLINGER. In weiteren Folgen mit dabei: Toni Polster, Oliver Pocher, Lizz Görgl, Mario Matt und Kristina Sprenger.

