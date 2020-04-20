Bundeswirtshausspiele vom 20.04.2020 Jetzt kostenlos streamen
Bundeswirtshausspiele
Folge 4: Bundeswirtshausspiele vom 20.04.2020
101 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 6
In dieser rasanten Studio-Show fordern einander ehrgeizige Prominente in der allseits beliebten Disziplin „Wirtshausspiele“ zum Duell. Von XXL- Wutzeln und Fingerhakeln über Kellnerparcour und Nageln, bis zu Bundesländer- Raten und Stadt- Land- Wurst ist alles dabei. Mit Kraft, Wissen, Schnelligkeit, Geschicklichkeit oder mentaler Stärke können sie sich zum Wirtshauskönig krönen. Den Auftakt macht das Duell ARMIN ASSINGER gegen LEO HILLINGER. In weiteren Folgen mit dabei: Toni Polster, Oliver Pocher, Lizz Görgl, Mario Matt und Kristina Sprenger.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bundeswirtshausspiele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4