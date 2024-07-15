Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 15.07.2024
88 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12

Ballermann-Feeling im Party-Bus. Moni, die Chefin der Nacht, bringt heute Schlagerfans zum Konzert von Mallorca-Star Mickie Krause. Für Alpenprinzessin Julia steht eine außergewöhnliche Tour an. Das Bus Babe hat selbst eine Fahrt von Österreich nach Prag geplant und organisiert. Der Weg in die 300 Kilometer entfernte tschechische Hauptstadt hat aber so seine Tücken. Und Diesel-Diva Petra braucht heute Nerven aus Stahl, denn sie muss sich um zehn Doggen kümmern ...

