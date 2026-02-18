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Busenfreundin

Gematched auf rotten.com

Talk? Now!Staffel 1Folge 1vom 18.02.2026
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Folge 1: Gematched auf rotten.com

47 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge wird’s persönlich, laut und – natürlich – absurd lustig. Ricarda trifft auf den unverwechselbaren Nico Stank, der nicht nur TikTok und Instagram mit seinem Comedy-Content regiert, sondern auch mit Humor, Herz und einer ordentlichen Portion Selbstironie durchs Leben navigiert. Die beiden sprechen über emotionale Achterbahnfahrten im Internet, die besten Datingsettings, Coming-Outs im Ruhrgebiet und eine Internetplattform, die sie nie wieder loslässt (Triggerwarnung: verstörend!) Und natürlich: Gags, Gossip und ein bisschen Cringe.

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