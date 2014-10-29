Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 29.10.2014: Eine Herzensangelegenheit
22 Min.Folge vom 29.10.2014Ab 6
Der Arzt von Buddys Nichte möchte eine besondere Torte für eine wichtige Eröffnungsfeier. Normalerweise ist dieser Auftrag keine große Herausforderung. Allerdings muss das empfindliche Sahnekunstwerk den weiten Weg in ein Chicagoer Krankenhaus unbeschadet überstehen. Weiteres Kopfzerbrechen bereitet auch der außergewöhnliche Wunsch eines Brautpaars. Die beiden möchten gern eine Hochzeitstorte in schrecklichem Grau, passend zum Design ihrer Einladungskarten. Kann Tortenkünstler Buddy das mit seiner Konditorenehre vereinbaren?
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.