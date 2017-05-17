Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

TLC
Folge vom 17.05.2017
Folge vom 17.05.2017: Kamele sind zum Küssen da

22 Min.

Buddy Valastro fährt in dieser Episode zum Meadowlands Racetrack in East Rutherford, New Jersey, wo sein Kunde Jens mit einem großen Auftrag wartet: Das diesjährige Kamel- und Straußenrennen, das immer zwischen den Pferderennen stattfindet, soll mit einer gigantischen Torte gefeiert werden. Da es sich um das fünfjährige Jubiläum des Events handelt, soll der Überraschungskuchen während der Siegerehrung präsentiert werden. Um die Veranstaltung noch spannender zu gestalten, platzieren der Cake Boss und seine Jungs eine private Sonderwette mit pikantem Einsatz: Der Verlierer muss ein Kamel küssen!

