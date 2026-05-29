Besser als das Original - Ford Mustang RestaurierungJetzt kostenlos streamen
CAR MAKEOVER
Folge vom 29.05.2026: Besser als das Original - Ford Mustang Restaurierung
51 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Der Ford Mustang ist der Inbegriff des American Way of Life auf vier Rädern. Angetrieben von einem 8-Zylinder-Motor, umweht den Klassiker immer noch das Image von unbändiger Kraft und Freiheit. Die US-Autolegende aus den 60er Jahren lebt und die Nachfrage nach perfekt erhaltenen Exemplaren ist groß. Das V8-Werk, eine auf Pony-Cars wie den Mustang spezialisierte Oldtimerschmiede im sächsischen Pirna, lässt die Träume von Automobil-Nostalgikern wahr werden.
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Genre:Auto
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt