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Carmen - Geburt eines Mythos

Carmen - Geburt eines Mythos

ORF2Staffel 1Folge 1vom 02.08.2026
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Carmen - Geburt eines Mythos

Folge 1: Carmen - Geburt eines Mythos

52 Min.Folge vom 02.08.2026

Georges Bizets Oper "Carmen" hat seit jeher für Zündstoff gesorgt. Kurz nach der schockierenden Uraufführung des Werks im Jahr 1875 starb Komponist Bizets und erlebte den späteren Siegeszug seiner Oper nicht mehr mit. Die Doku beleuchtet die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte einer der populärsten Opern der Welt und schildert Schlüsselmomente der Anfänge. Regie: Jean Rousselot Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/Andaman Films 2025

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