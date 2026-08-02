Carmen - Geburt eines MythosJetzt kostenlos streamen
Carmen - Geburt eines Mythos
Folge 1: Carmen - Geburt eines Mythos
52 Min.Folge vom 02.08.2026
Georges Bizets Oper "Carmen" hat seit jeher für Zündstoff gesorgt. Kurz nach der schockierenden Uraufführung des Werks im Jahr 1875 starb Komponist Bizets und erlebte den späteren Siegeszug seiner Oper nicht mehr mit. Die Doku beleuchtet die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte einer der populärsten Opern der Welt und schildert Schlüsselmomente der Anfänge. Regie: Jean Rousselot Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/Andaman Films 2025
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Carmen - Geburt eines Mythos
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