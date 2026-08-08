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Carmen

ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.08.2026
Georges Bizet: Carmen

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Carmen

Folge 1: Georges Bizet: Carmen

191 Min.Folge vom 08.08.2026

Liebe als Kontrollverlust: "Carmen" wird bei den Salzburger Festspielen zum fiebrigen Psychothriller. Die Salzburger Festspiele 2026 zeigen Bizets "Carmen" als intensive Studie über Begehren, Abhängigkeit und gesellschaftliche Rollenbilder. Don José (Jonathan Tetelman) klammert sich zunächst an Herkunft und Ordnung, verfällt nach Carmens Blumenwurf jedoch ihrer Anziehungskraft und wird zum Deserteur. Als Carmen (Asmik Grigorian) sich Escamillo zuwendet, eskaliert die Situation tragisch. Regisseurin Gabriela Carrizo setzt auf starke Körperlichkeit und poetische Bilder, dirigiert wird von Teodor Currentzis. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF

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