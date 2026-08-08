Georges Bizet: CarmenJetzt kostenlos streamen
Carmen
Folge 1: Georges Bizet: Carmen
Liebe als Kontrollverlust: "Carmen" wird bei den Salzburger Festspielen zum fiebrigen Psychothriller. Die Salzburger Festspiele 2026 zeigen Bizets "Carmen" als intensive Studie über Begehren, Abhängigkeit und gesellschaftliche Rollenbilder. Don José (Jonathan Tetelman) klammert sich zunächst an Herkunft und Ordnung, verfällt nach Carmens Blumenwurf jedoch ihrer Anziehungskraft und wird zum Deserteur. Als Carmen (Asmik Grigorian) sich Escamillo zuwendet, eskaliert die Situation tragisch. Regisseurin Gabriela Carrizo setzt auf starke Körperlichkeit und poetische Bilder, dirigiert wird von Teodor Currentzis. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick