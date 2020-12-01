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Cash für Chrom

Neuer Chrom, neues Glück

DMAXFolge vom 01.12.2020
Neuer Chrom, neues Glück

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Cash für Chrom

Folge vom 01.12.2020: Neuer Chrom, neues Glück

45 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12

Klaus Borrmann sucht neue Fahrzeuge für seinen Showroom. Da kommt die Nachricht, dass ein US-Car-Liebhaber seine Sammlung auflösen möchte, gerade recht. Ob der Schönheitschirurg preisgünstige Schnäppchen im Angebot hat, muss sich allerdings erst noch herausstellen. Bei den Verhandlungen ist in dieser Folge von „Cash für Chrom“ Fingerspitzengefühl gefragt. Und das Werkstatt-Team freut sich über einen neuen Auftrag. Die Hamburger Auto-Schrauber sollen einen 500 PS starken Hemi Cuda Clone aus den Siebzigerjahren durchchecken – der Ami-Schlitten muss zum TÜV.

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