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CASH Handelsforum
Folge 11: JOYN-Videocast mit Jennifer Rose-Breitenecker
6 Min.Folge vom 02.05.2024
JOYN-Videocast mit Jennifer Rose-Breitenecker, Geschäftsführerin von ichkoche Medien und Co-Founderin von Happy Plates GmbH am CASH Handelsforum 2024
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