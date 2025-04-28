JOYN-Videocast mit Walter Scherb und Johannes HolzleitnerJetzt kostenlos streamen
CASH Handelsforum
Folge 8: JOYN-Videocast mit Walter Scherb und Johannes Holzleitner
14 Min.Folge vom 28.04.2025
JOYN-Videocast mit Walter Scherb, CEO von S. Spitz GmbH und Johannes Holzleitner, Geschäftsführer von INTERSPAR Österreich am CASH Handelsforum 2025.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CASH Handelsforum
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4