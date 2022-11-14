Staffel 1 Folge 1: Die große Final-Show vom 14.11.2022 Jetzt kostenlos streamen
Casino Cup
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Die große Final-Show vom 14.11.2022
171 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 6
10 heimische Fußball-Clubs aus ganz Österreich stehen im „Casino Cup“-Finale auf PULS 4. Wer holt sich bei Action-Spielen mit den Promi-Paten wie Nina Hartmann, Robert Almer & Stefan Maierhofer den Sieg?
Genre:Spezial, Spielshow, Veranstaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen