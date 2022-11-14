Casino Cup
2 StaffelnAb 6
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Casino Cup
Endlich heißt es wieder: Las Vegas meets Cordoba! Der CASINO CUP – DIE GROSSE BALL-IN SHOW auf PULS 4 geht 2023 in eine neue Runde. Wer folgt auf das Frauenteam des SC St. Veit und triumphiert in den actiongeladenen Finalshows? Bei DEM TV-Show-Event des Jahres treten erneut Kicker:innen aus dem ganzen Land an. Sie müssen sich in einem einmaligen Mix aus spannenden Casino Spielen und actionreichen Challenges bewähren.
Genre:Sport, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen
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