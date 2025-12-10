Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Pizza-Connection

Kabel EinsStaffel 3Folge 20vom 10.12.2025
Folge 20: Die Pizza-Connection

42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Im Pizzabackofen eines Restaurants wird eine verbrannte Leiche gefunden. Da die Konkurrenz groß ist, sieht zunächst alles nach einem Mord innerhalb des Pizzagewerbes aus. Dann wird die Identität der zur Unkenntlichkeit verbrannten Leiche geklärt: Es handelt sich um den ehemaligen Kriegsberichterstatter und Enthüllungsreporter Gordon Burns, der gerade an einer Story zum Pizza-Krieg gearbeitet hat ...

