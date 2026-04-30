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Castle

Ganz schön tot

sixxStaffel 3Folge 23vom 30.04.2026
Ganz schön tot

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Folge 23: Ganz schön tot

41 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Während der Proben eines populären Schönheitswettbewerbes stoßen die Teilnehmerinnen auf die Leiche von Miss Illinois. Die junge Frau wurde erwürgt, und die Liste der Verdächtigen ist lang. Sie reicht von eifersüchtigen Kolleginnen über den millionenschweren Sponsor der Veranstaltung bis hin zum hedonistischen Moderator der Show, Bobby Stark ...

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