Castle
Folge 23: Ganz schön tot
41 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Während der Proben eines populären Schönheitswettbewerbes stoßen die Teilnehmerinnen auf die Leiche von Miss Illinois. Die junge Frau wurde erwürgt, und die Liste der Verdächtigen ist lang. Sie reicht von eifersüchtigen Kolleginnen über den millionenschweren Sponsor der Veranstaltung bis hin zum hedonistischen Moderator der Show, Bobby Stark ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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