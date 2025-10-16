Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Leiche vor Gericht

Kabel EinsStaffel 7Folge 19vom 16.10.2025
Folge 19: Eine Leiche vor Gericht

42 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Einer der erfolgreichsten Anwälte New Yorks wird ermordet aufgefunden. Richie "The Pitbull" Falco arbeitete an einem Fall, der millionenschwere Schadensersatzklagen nach sich ziehen könnte: Ein Autokonzern verkaufte defekte Fahrzeuge und hat nun einige Menschenleben auf dem Gewissen. Hat die Firma etwas mit dem Tod des Anwalts zu tun?

Castle
Kabel Eins
