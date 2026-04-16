Castle
Folge 12: Spiel der Rätsel
41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Castle erfährt, dass Stephen King mit ihm zusammenarbeiten möchte. Am vereinbarten Treffpunkt wird es jedoch unheimlich: Castle wird bewusstlos und erwacht mit drei anderen Männern in einem abgeriegelten Klassenzimmer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren