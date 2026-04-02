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Castle

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Kabel EinsStaffel 8Folge 2vom 02.04.2026
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Castle

Folge 2: Sie

42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Beckett und Singh haben sich versteckt, doch Rita macht sie ausfindig und bietet ihre Hilfe an. Wie sich herausstellt, gab es im Justizministerium mehrere Morde. Außerdem hat eine alte Datenbanksuche Becketts ein Ergebnis ausgespuckt: LokSat 2011 BD. Hinter diesem Code steckt ein gefährlicher Mann, der ordentlich Dreck am Stecken hat und nun alles dafür tut, um sämtliche Mitwisser zu eliminieren.

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