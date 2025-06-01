Catch Me
Folge 1: Die größte Jagd aller Zeiten
40 Min.Ab 12
Der Ex-Elitesoldat Otto Karasch und der ehemalige Fallschirmjäger DerSebo laden wieder ein zu einer neuen Runde Catch Me. Drei Teams begeben sich auf eine packende Reise durch anspruchsvolles Gelände. Schaffen Sie es in wenigen Stunden das 15 KM Luftlinie entfernte Ziel zu Fuß zu erreichen? Gejagt werden sie dabei von den Besten der Besten: Elitesoldaten, Suchhunde Spezialisten und Drohnenpiloten. Schafft es diesmal ein Team ins Ziel oder erleben wir den frühesten Catch in der Geschichte?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Bulletproof GmbH