Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Catch Me

Die größte Jagd aller Zeiten

JoynStaffel 2Folge 1
Die größte Jagd aller Zeiten

Die größte Jagd aller ZeitenJetzt kostenlos streamen

Catch Me

Folge 1: Die größte Jagd aller Zeiten

40 Min.Ab 12

Der Ex-Elitesoldat Otto Karasch und der ehemalige Fallschirmjäger DerSebo laden wieder ein zu einer neuen Runde Catch Me. Drei Teams begeben sich auf eine packende Reise durch anspruchsvolles Gelände. Schaffen Sie es in wenigen Stunden das 15 KM Luftlinie entfernte Ziel zu Fuß zu erreichen? Gejagt werden sie dabei von den Besten der Besten: Elitesoldaten, Suchhunde Spezialisten und Drohnenpiloten. Schafft es diesmal ein Team ins Ziel oder erleben wir den frühesten Catch in der Geschichte?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Catch Me
Joyn
Catch Me

Catch Me

Alle 2 Staffeln und Folgen