Catch Me
Folge 5: Behind The Scenes: So lief der Dreh
25 Min.Ab 12
Hinter den Kulissen ist Catch Me eine organisatorische Herausforderung. 20 Kameras, 18 Teilnehmer und ein riesiges Gebiet machen den Dreh komplex und unvorhersehbar. In dieser Folge begleiten wir das Team rund um Otto und Sebo bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel. Von technischen Schwierigkeiten bis zum gemeinsamen Lagerfeuer ist alles dabei.
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH