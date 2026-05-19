Staffel 1Folge 7vom 19.05.2026
Wir brauchen einen Arzt!Jetzt kostenlos streamen
Caught in the Act: Double Life
Folge 7: Wir brauchen einen Arzt!
40 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Charlotte weiß, dass etwas mit ihrer Tochter nicht stimmt, denn Chatarri verschwindet für Stunden, sie verkauft ihre Wertsachen und verhält sich immer abweisender. Wird Chatarris Geheimnis die Familie für immer zerreißen?
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Caught in the Act: Double Life
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: MTV & © Season 1, Season 1: MTV Germany