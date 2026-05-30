Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 7: Wilmer Valderrama
45 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
Wilmer Valderrama überrascht seinen besten Freund Tadao, der ihm zwanzig Jahre lang Halt und Orientierung gab, mit einer Renovierung. Zusammen mit Jonathan und Drew verwandelt er Tadaos Garage in einen gemütlichen Wohnraum mit zwei Murphy-Betten, einer modernen Kochnische und einem Bad im polynesischen Stil.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Entertainment GmbH