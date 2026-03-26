Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 8: Mayim Bialik
44 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6
Die Zwillingsbrüder Drew und Jonathan Scott helfen verschiedenen Prominenten bei ihrer Renovierung.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4: Warner Bros. Entertainment GmbH