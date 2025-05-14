Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Celine Dion: The Heart Goes On

Celine Dion: The Heart Goes On

ORF1Staffel 1Folge 1vom 14.05.2025
Celine Dion: The Heart Goes On

Celine Dion: The Heart Goes OnJetzt kostenlos streamen

Celine Dion: The Heart Goes On

Folge 1: Celine Dion: The Heart Goes On

56 Min.Folge vom 14.05.2025

Celine Dion träumte schon als Mädchen von einer Gesangskarriere und erhielt bereits im Teenageralter ihre ersten Preise. Im Jahr 1988 hat sie den Eurovision Song Contest mit "Ne partez pas sans moi" für die Schweiz gewonnen. Mit Songs wie dem "Titanic"'-Titel "My Heart Will Go On" hat sie Welthits geschaffen, in ihren Live-Shows in Las Vegas hat sie jahrelang ihr Publikum begeistert. Stets begleitet von der Liebe ihres Lebens, ihrem Ehemann und Manager René Angélil. Die Doku begleitet Leben, Liebe und Karriere der franko-kanadischen Pop-Ikone, die heute an einer seltenen neurologischen Erkrankung leidet, die längere Auftritte leider unmöglich macht. Bildquelle: ORF/Legacy Distribution

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Celine Dion: The Heart Goes On
ORF1
Celine Dion: The Heart Goes On

Celine Dion: The Heart Goes On

Alle 1 Staffeln und Folgen