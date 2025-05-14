Celine Dion: The Heart Goes OnJetzt kostenlos streamen
Celine Dion träumte schon als Mädchen von einer Gesangskarriere und erhielt bereits im Teenageralter ihre ersten Preise. Im Jahr 1988 hat sie den Eurovision Song Contest mit "Ne partez pas sans moi" für die Schweiz gewonnen. Mit Songs wie dem "Titanic"'-Titel "My Heart Will Go On" hat sie Welthits geschaffen, in ihren Live-Shows in Las Vegas hat sie jahrelang ihr Publikum begeistert. Stets begleitet von der Liebe ihres Lebens, ihrem Ehemann und Manager René Angélil. Die Doku begleitet Leben, Liebe und Karriere der franko-kanadischen Pop-Ikone, die heute an einer seltenen neurologischen Erkrankung leidet, die längere Auftritte leider unmöglich macht. Bildquelle: ORF/Legacy Distribution
