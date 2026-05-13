Celine Dion: The Heart Goes OnJetzt kostenlos streamen
Celine Dion: The Heart Goes On
Folge 2: Celine Dion: The Heart Goes On
56 Min.Folge vom 13.05.2026
Ein bewegender Einblick in Celine Dions Leben zwischen Erfolg und Rückschlägen. Die Doku zeichnet den Weg von Céline Dion nach – vom talentierten Mädchen zur globalen Pop-Ikone. Nach dem ESC-Sieg 1988 für die Schweiz folgen Welthits wie "My Heart Will Go On" und triumphale Las-Vegas-Shows. An ihrer Seite: Ehemann und Manager René Angélil. Heute kämpft sie mit einer seltenen neurologischen Erkrankung, die ihre Bühnenkarriere stark einschränkt. Bildquelle: ORF/Legacy Distribution
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Celine Dion: The Heart Goes On
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