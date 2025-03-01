Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 01.03.2025
Folge 3: Fisch mit Spieß

45 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Knapp 50 Kilometer vor der Küste mitten in den tosenden Gewässern Senegals befindet sich Cyril in einem kleinen Holzboot. Er versucht, einen Fisch zu fangen, der mehr als 450 Kilogramm wiegen kann und so stark ist, dass Fischer bereits unter Wasser gezogen wurden. Seine speerartige Schnauze ist lebensgefährlich.

