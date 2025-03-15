Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Im Riff der Haie

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 1vom 15.03.2025
Im Riff der Haie

Im Riff der HaieJetzt kostenlos streamen

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Folge 1: Im Riff der Haie

45 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Cyril befindet sich in Polynesien im Südpazifik, um einen legendären Riesenfisch zu fangen, der von den Einheimischen als Uruati bekannt ist. Der Abenteurer ist jedoch nicht auf die große Anzahl von Haien vorbereitet, die unter den türkisfarbenen Gewässern lauern.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen