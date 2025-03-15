Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Am Golf von Chiriqui

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 2vom 15.03.2025
Am Golf von Chiriqui

Am Golf von ChiriquiJetzt kostenlos streamen

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Folge 2: Am Golf von Chiriqui

44 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Auf einer verlassenen Insel vor der Westküste Panamas, befinden sich Cyril und sein Team im Überlebensmodus. Ihr Ziel ist es, einen riesigen Dientón zu fangen, einen großen Raubfisch mit gigantischen Zähnen. Gelingt ihnen das Unterfangen - ohne Nahrung und umgeben von Skorpionen, infektiöse Mückenschwärmen und Haien?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen