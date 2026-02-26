Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance
Folge vom 26.02.2026: Das Bad des Grauens
45 Min.Folge vom 26.02.2026
Eine Familie sucht ein großes, altes Haus, doch bei Stilfragen liegen die Meinungen weit auseinander. Ethan und Elizabeth finden ein Objekt mit Potenzial und entwickeln eine Lösung, die Gegensätze verbindet. Schritt für Schritt entsteht ein Zuhause, das Charakter bewahrt und alle mitnimmt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
