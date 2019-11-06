Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
Folge 1
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Niels-Peter Jensen ist als Extremsportler von Natur aus ein Draufgänger, der vor keinem auch noch so absurden Test zurückschreckt. Hilfe bekommt er von Sportexperte Christoph "Icke" Dommisch, der sich vor allem durch zwei linke Hände auszeichnet. Die beiden "Checker Buddies" sind die perfekte Mischung aus Theorie und Praxis und testen sich rund um die Welt und quer durchs Internet. Rechte: ProSieben MAXX
Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben MAXX