Überraschung pur - Diese Runde hat es in sich!Jetzt kostenlos streamen
Chef's Battle
Folge 2: Überraschung pur - Diese Runde hat es in sich!
60 Min.
Deutsche Hausmannskost, vegane Kreationen und mediterrane Klassiker! In dieser Folge bringen die Kandidaten verschiedene kulinarische Stile auf den Teller. Wer begeistert mit seinem Signature Dish? Und wer kann in der Kreativrunde mit den bereitgestellten Zutaten am meisten überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chef's Battle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 10er MediaLabs GmbH