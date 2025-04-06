Rapper, Influencer, Profiköche - Wer holt sich den letzten Platz?Jetzt kostenlos streamen
Chef's Battle
Folge 5: Rapper, Influencer, Profiköche - Wer holt sich den letzten Platz?
60 Min.
In dieser Episode ist alles dabei: Social-Media-Stars, Musiker und erfahrene Profiköche. Doch egal, wie groß der Name ist, hier zählen nur Kreativität, Technik und Geschmack. Wer setzt sich durch und sichert sich den letzten Platz im großen Finale?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chef's Battle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 10er MediaLabs GmbH