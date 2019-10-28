78er Pontiac Firebird Trans AmJetzt kostenlos streamen
Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 28.10.2019: 78er Pontiac Firebird Trans Am
45 Min.Folge vom 28.10.2019Ab 12
Die Oldtimer-Spezialisten haben in der Nähe von Bamberg einen Pontiac Firebird Trans Am, Baujahr 1978, aufgetan. Das Pony Car genießt bei Liebhabern Kultstatus. Aber der Zustand des Vehikels lässt sehr zu wünschen übrig. Die Sitze liegen zerschlissen im Innenraum, das Armaturenbrett und die Mittelkonsole wurden nachträglich mit Kunstleder bezogen und der Antrieb scheint nicht original zu sein. Der patinierte Vogel auf der Motorhaube ist möglicherweise das Wertvollste an dem Wagen. Können Chris und Mäx aus dem Fund trotzdem Profit schlagen?
