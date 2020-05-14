Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christinas kalifornischer Traum

HGTV
Folge vom 14.05.2020
21 Min.
Folge vom 14.05.2020

Ein Ehepaar zog kürzlich in ein neues Haus in Kalifornien. Alles ist renoviert und neu - bis auf die Küche. Der Ort des Schreckens stammt noch aus den 70er-Jahren. Christina überlegt sich ein Konzept für den familiären Mittelpunkt und schenkt der jungen Familie eine moderne Küche, die zum Rest des Hauses passt.

