Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 11.06.2020: Funktionales Feuerwehrdesign
Folge vom 11.06.2020
Christina trifft ihre neuen Kunden - den Feuerwehrmann Travis und Jamie, die sich zuhause um die drei Jungs kümmert. Sie wollen Küche und Wohnzimmer erneuern. Um von den schlimmen Schränken, den Böden und Platten abzulenken, hat die Familie alles bunt gestrichen. Das soll jetzt anders werden - sie wünschen sich ein funktionales und zeitloses Design.
Reality, Haus und Garten, Heimwerken
