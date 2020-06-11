Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christina hilft ihrem Freund Pando, den sie bei Flip oder Flop kennenlernte, beim Zusammenzug mit seiner Freundin Michelle. Michelle zieht in Pandos Haus und zwei Stile und Geschmäcker müssen in Einklang gebracht werden. Um ein gemeinsames Zuhause für das frisch verheiratete Paar zu schaffen, lässt Christina die Persönlichkeiten ihrer Kunden mit einfließen.

