ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 30.11.2025
Folge 1: Christkindlmärkte - der Check

45 Min.Folge vom 30.11.2025

Wenn der Punsch sechs Euro kostet und die Ofenkartoffel zehn – dann ist Weihnachten in Wien. Kein einträglicheres Weihnachtsgeschäft gibt es als die Weihnachtsmärkte. Hier dominieren horrende Standmieten und ebenso große Gewinnmargen. "Süßer die Kassen-Glöcklein nie klingeln?", fragt der ORFIII Themenmontag in dieser Neuproduktion. Die Reportage checkt die Preisgestaltung und die Produktqualität von Punschen, Chips und Bratäpfeln von klassischen Wiener Weihnachtsmärkten und will wissen, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis übrigbleibt, wenn man die Advent-Seligkeit abzieht. Köche und Ernährungsexpertinnen testen das dort verkostete kulinarische Angebot. Außerdem wirft der Film einen Blick auf die Gastro-Hygiene: Geht wirklich jedes gebrauchte Punsch-Häferl zwischen zwei Kunden durch den Vollwaschgang? Regie: Martin Grabowski Julia Hammerl Bildquelle: ORF/Neulandfilm

