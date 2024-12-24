Christmas Science Show
Folge 1: Christmas Science Show
50 Min.Folge vom 24.12.2024
Wie entsteht ein wärmender Feuertornado? Kann man mit Trockeneis Punsch kühlen? Solche und andere spannende Fragen beantwortet die Christmas Science Show. Ein weihnachtliches Experimente-Feuerwerk, bei dem zehntausende Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich in die Welt der Wissenschaft eintauchen. Bildquelle: Unkart Natasha
