ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 24.12.2024
Folge 1: Christmas Science Show

50 Min.Folge vom 24.12.2024

Wie entsteht ein wärmender Feuertornado? Kann man mit Trockeneis Punsch kühlen? Solche und andere spannende Fragen beantwortet die Christmas Science Show. Ein weihnachtliches Experimente-Feuerwerk, bei dem zehntausende Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich in die Welt der Wissenschaft eintauchen. Bildquelle: Unkart Natasha

ORF Kids
