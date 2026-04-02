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Clarkson’s Farm

Schäferei

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 02.04.2026
Schäferei

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Clarkson’s Farm

Folge 2: Schäferei

48 Min.Folge vom 02.04.2026

Jeremy Clarkson wagt sich an die nächste Herausforderung auf seiner Farm: Schafe. In der zweiten Episode von "Clarkson’s Farm" entdeckt Clarkson die komplexe Welt der Schafhaltung: von der Auswahl der Tiere über die Errichtung von elektrischen Zäunen bis hin zu den Schwierigkeiten des Schafmanagements. Mit der Hilfe der neuen Schäferin Ellen Helliwell kämpft Clarkson sich durch Chaos, Kosten und jede Menge unerwartete Probleme.

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