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Die Weihnachtsschlacht

ProSieben FUNStaffel 1Folge 12vom 10.01.2024
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Folge 12: Die Weihnachtsschlacht

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Weihnachtszeit in Greendale - und Shirley wird sentimental. Es ist das erste Weihnachtsfest seit der Trennung von ihrem Mann. Um wenigstens ein bisschen in Stimmung zu können, möchte sie mit der Lerngruppe eine kleine Feier ausrichten. Allerdings vergisst sie dabei die unterschiedlichen Religionen der Teilnehmer. Jeff hat Ärger mit einem Kerl und sagt ihm für den Tag der Feier den Kampf an. Shirley sieht ihr kleines Fest gefährdet und schreitet ein ...

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