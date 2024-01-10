Community
Folge 16: Trunken am Telefon
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Britta sagt Jeff sturzbetrunken während eines nächtlichen Anrufs Dinge, die ihr am nächsten Morgen äußerst peinlich sind. Abed rät Jeff daraufhin, es ihr gleichzutun, um für sie die Situation weniger unangenehm zu machen. Doch Jeff ist ein schlechter Schauspieler und der Versuch endet völlig anders als geplant. Pierce und Troy schicken sich gegenseitig Valentinskarten, da sie sonst gar keine bekommen würde. Pelton lässt die beiden ordentlich auflaufen ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren