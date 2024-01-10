Folge 19: Die Parkplatzsegler
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Der Parkplatz des Colleges wird zum Ozean umfunktioniert. Shirley, Pierce, Troy und Britta machen unter der Anleitung von Admiral Slaughter einen Segelkurs - im Trockenen. Als sie einen Sturm simulieren und Pierce dabei über Bord geht, ist Charakter gefragt. Jeff versucht, sich künstlerisch auszuleben und belegt einen Töpferkurs. Dabei entpuppt er sich aber nicht gerade als Naturtalent und fabriziert eine misslungene Vase nach der anderen - ganz im Gegensatz zu Rich.
Genre:Sitcom, Comedy
Altersfreigabe:
6